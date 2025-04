Snooker-WM: Ex-Weltmeister Brecel nach Fehlstart weiter

Ex-Weltmeister Luca Brecel hat sich bei der Snooker-WM in Sheffield in die zweite Runde gekämpft. Der Belgier, erster und bislang einziger Kontinentaleuropäer, der den WM-Titel im britischen Nationalsport geholt hat, setzte sich im Crucible Theatre gegen den Waliser Ryan Day 10:7 durch. In der nächsten Runde bekommt es der Champion von 2023 mit dem Chinesen Ding Junhui zu tun.