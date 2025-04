Snooker-WM: O'Sullivan auf Kurs

Ronnie O'Sullivan steht bei der Snooker-WM in Sheffield vor dem Einzug in das Viertelfinale. Der siebenmalige Weltmeister liegt nach der zweiten Session mit 12:4 gegen den Chinesen Pang Junxu vorne. Der Engländer benötigt damit im abschließenden Durchgang der Achtelfinal-Begegnung am Montag nur noch ein weiteres Frame, um die nächste Runde zu erreichen.