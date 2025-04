Snooker-WM: O'Sullivan und Trump auf Kurs

SID 29.04.2025 • 23:47 Uhr Der siebenmalige Weltmeister und die Nummer 1 der Welt liegen in ihren Viertelfinals in Führung.

Der siebenmalige Weltmeister Ronnie O’Sullivan und der Weltranglistenerste Judd Trump haben bei der Snooker-WM Kurs auf das Halbfinale genommen. Der Engländer O’Sullivan führt im Viertelfinale von Sheffield nach acht von bis zu 25 Frames gegen den Chinesen Si Jiahui 6:2. Sein Landsmann Trump, Weltmeister von 2019, liegt gegen Luca Brecel aus Belgien, der den Titel 2023 als erster Kontinentaleuropäer gewonnen hatte, 5:3 vorne.

Die Entscheidung fällt wie in den beiden anderen Viertelfinals jeweils am Mittwoch (ab 11.00 Uhr/Eurosport). Im engen Duell der Giganten zwischen dem viermaligen Weltmeister John Higgins aus Schottland und dem dreimaligen Champion Mark Williams (Wales) steht es 8:8. Das Duo gehört wie O’Sullivan der legendären „Class of 92“ an - dem Jahr, in dem die drei Topstars Profis wurden.

Ein weiteres „internes“ Klassen-Duell ist erst im Finale im Crucible Theatre am 4. und 5. Mai möglich. Vorher bekäme es O’Sullivan mit dem Sieger der Partie zwischen dem Chinesen Zhao Xintong und Chris Wakelin aus England zu tun, in dem der asiatische Amateur beim Stand von 12:4 für den Halbfinal-Einzug nur noch ein Frame braucht. Higgins (Weltranglisten-3.), der eine 5:1-Führung verspielte, oder Williams (6.) treffen in der Vorschlussrunde auf Trump oder Brecel (7.).