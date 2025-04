Snooker-WM: O’Sullivan und Trump im Halbfinale

In Sheffield buchen die großen Namen ihre Tickets für das Halbfinale.

Der siebenmalige Weltmeister Ronnie O’Sullivan und der Weltranglistenerste Judd Trump haben bei der Snooker-WM das Halbfinale erreicht. Der Engländer O’Sullivan gewann sein Viertelfinale in Sheffield gegen den Chinesen Si Jiahui 13:9. Sein Landsmann Trump, der sich 2019 den Titel im Crucible Theatre gesichert hatte, schlug den Belgier Luca Brecel mit 13:8.

Zuvor hatte sich bereits in einem dramatischen Duell der Giganten der dreimalige Champion Mark Williams aus Wales mit 13:12 gegen den viermaligen Weltmeister John Higgins durchgesetzt und so seinen Platz im Halbfinale gegen Trump gesichert. O’Sullivan trifft derweil in der Vorschlussrunde auf Zhao Xintong, der Chinese gewann 13:5 gegen den Engländer Chris Wakelin.