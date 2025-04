Snooker-WM: Trump erneut im Viertelfinale

Mitfavorit Judd Trump hat zum elften Mal in seiner Karriere das Viertelfinale einer Snooker-WM erreicht. Der Weltranglistenerste bezwang seinen englischen Landsmann Shaun Murphy in Sheffield 13:10 und trifft nun auf den belgischen Ex-Weltmeister Luca Brecel oder Ding Junhui aus China.

Trump hatte die Grundlage für seinen Sieg schon am Vortag mit einer 10:6-Führung gelegt. Dabei schaffte der Weltmeister von 2019 auch sein 100. Century-Break der Saison, also 100 Punkte in Folge, was ihm ein Preisgeld von 100.000 Pfund (etwa 117.000 Euro) einbrachte. Am Montag zog er zunächst auf 12:6 davon, ehe Murphy mit vier gewonnenen Frames in Folge noch einmal für Spannung sorgte.