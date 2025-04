Turn-EM: Auch Malewski nicht dabei

SID 25.04.2025 • 12:02 Uhr Die Europameisterin von 2022 befindet sich nach einer Verletzung noch in der Aufbauphase und legt den Fokus auf andere Wettkämpfe.

Turnerin Emma Malewski wird nicht bei den Heim-Europameisterschaften in Leipzig Ende Mai starten. Wie der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Freitag mitteilte, legt die 20-Jährige in Abstimmung mit Cheftrainer Gerben Wiersma den Fokus nach ihrer mehrmonatigen Verletzungspause auf später im Jahr anstehende Wettkämpfe.

"Mein Körper benötigt einfach noch etwas Zeit, um zu hundert Prozent fit zu sein - auch für den Mehrkampf", erklärte die Europameisterin am Schwebebalken von 2022, die sich weiterhin in der Aufbauphase befindet, "daher wird mein Schwerpunkt in diesem Jahr auf den Finals und den World University Games im Juli liegen."