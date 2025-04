Tödliche Tragödie um Zuschauerin!

Die Zuschauerin wurde in Südkorea tödlich verletzt.

Der südkoreanische Baseball steht unter Schock: Eine Zuschauerin ist durch ein herabfallendes Aluminiumstück im Changwon NC Park im Südosten des Landes getroffen worden und in der Folge gestorben. Dies teilte die südkoreanische Polizei am Montag mit, der Vorfall hatte sich am Samstag ereignet.