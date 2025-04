Wintersport im TV: Biathlon und Skispringen am beliebtesten

Die ARD zieht nach dem Ende der Wintersport-Saison ein positives Fazit. Besonders zwei Sportarten kommen gut an.

Biathlon und Skispringen sind gemessen an den Einschaltquoten weiter die beliebtesten Wintersportarten der deutschen Fernsehzuschauer.

Die meistgesehene Übertragung war fast schon traditionell das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen mit mehr 5 Millionen Zuschauern, den höchsten Marktanteil hatte die Biathlon-Staffel der Frauen bei der WM mit 41 Prozent. Alle Wintersport-Übertragungen im Ersten sahen im Schnitt 1,889 Millionen Zuschauer, was einem durchschnittlichen Marktanteil von 18,9 Prozent entsprach. In der jüngeren Zielgruppe von 14 bis 49 Jahren lag der Marktanteil bei 11,9 Prozent. Insgesamt erreichte die ARD mit ihren TV-Sendungen mehr als 47 Millionen Menschen.