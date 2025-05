Flutlicht an! - Im Fußball gibt es Schattenseiten

Wie ordnet sich das menschliche Zusammenleben? Was geht da manchmal auch schief? Und warum? Für solche Zusammenhänge hat Thaya Vester sich schon früh interessiert – und über dieses Interesse ist sie für ihr Studium „in der Soziologie gelandet“. Dazu Jura, sozusagen als Erweiterung: Was passiert, wenn etwas schiefgeht? Wie reagiert die Gesellschaft?

Nur das passiert, was als Meldung auftaucht

Vester promoviert in Sportwissenschaften über das Sicherheitsgefühl und die Opferwerdung von Unparteiischen im Fußball. Und ist überwältigt, wie bereitwillig die mit ihr sprechen. In einer ersten Phase wertet sie lediglich Sportgerichtsurteile aus. Dabei lässt sie jedoch das Gefühl von Lücken nicht los, von Dingen, die ungesagt, unerwähnt geblieben sind.

Abweichendes Meldeverfahren bei Schiedsrichterinnen

Warum sie weibliche Schiris nicht von Anfang an gesondert betrachtet hat, diese Frage stellt Vester sich kritisch. Sie merkt dabei an sich selbst, wie einfach es ist, in gewisse strukturelle Fallen zu tappen. Weil prozentual so wenige Frauen Schiedsrichterinnen sind, hat sie zunächst kein besonderes Augenmerk auf sie gerichtet. Dabei muss die Frage lauten: Wieso sind es so wenige? Und warum ist außerdem ihre Abbruchquote höher? Die Antwort: Strukturen.