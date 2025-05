„Frauen-Turnen geprägt“: Bach würdigt Seitz

Der scheidende IOC-Präsident sieht in der deutschen Rekordmeisterin, die am Donnerstag ihr Karriereende bekannt gab, ein Vorbild.

Die deutsche Rekordmeisterin hatte am Donnerstag im Rahmen der Heim-EM in Leipzig das Ende ihrer Laufbahn und zudem ihre Schwangerschaft verkündet. „Als Mama wirst Du nun ein tolles Vorbild für Deinen Nachwuchs sein“, sagte Bach, verbunden mit guten Zukunftswünschen an die 31-Jährige.

Seitz hatte in ihrer Karriere eine WM- und vier EM-Medaillen, darunter Gold am Stufenbarren 2022 in München gewonnen. Die Europameisterschaften in Leipzig hätten ihr letzter großer Auftritt sein sollen, jedoch musste die Stuttgarterin wegen einer Schulterverletzung ihre Teilnahme absagen.