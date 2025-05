Kanuslalom-EM: Funk will in Paris „Frieden schließen“

Die Kajak-Spezialistin führt das 13-köpfige Aufgebot des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) für die Titelkämpfe in Frankreich an. Sie startet in Topform. „Es war vermutlich eine der besten Qualis, die ich in meiner Karriere bisher hatte“, sagte Funk nach den nationalen Entscheidungen. Die 33-Jährige geht im K1 sowie im Kajak-Cross auf Medaillenjagd.