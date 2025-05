Kaschmir-Konflikt: Cricket-Ligen in Indien und Pakistan stoppen

Der Kaschmir-Konflikt zwischen Indien und Pakistan wirkt sich auch auf den Sport in beiden Ländern aus. In Indien setzte die Premier League im Nationalsport Cricket den Spielbetrieb zunächst für eine Woche aus. In Pakistan stoppte die Liga ihre Spiele auf unbestimmte Zeit.

Ligen beim Cricket pausieren

Zwölf Spiele der Vorrunde in der weltweit wichtigsten Cricketliga stehen noch aus. Danach sollten die Play-offs in Hyderabad und Kalkutta folgen. Das Finale war für den 25. Mai angesetzt gewesen.

In der prestigeträchtigen Premier League spielen auch viele Stars aus dem Ausland. „Wir beobachten die Situation in Pakistan und Indien weiterhin genau und bleiben mit unseren Spielern und Betreuern in der Region in Kontakt“, erklärte Cricket Australia. Laut Medienberichten sollen am Samstag die ersten australischen Spieler ausfliegen.