Kevric in EM-Form? „Hat großartig ausgesehen“

Lange war nicht klar gewesen, ob die Turnerin an der Heim-EM in Leipzig wird teilnehmen können. Nun ist Cheftrainer Wiersma optimistisch.

Gerben Wiersma, Cheftrainer der deutschen Turnerinnen, hat sich vor der anstehenden Heim-Europameisterschaft in Leipzig (26. bis 31. Mai) optimistisch über das Leistungslevel von Hoffnungsträgerin Helen Kevric geäußert. „Sie macht es wirklich gut“, berichtete Wiersma von seinen jüngsten Eindrücken von der 17-Jährigen, „was ich gesehen habe, war großartig.“ Kevric gilt auf dem Papier als Medaillenkandidatin in Leipzig, ein entsprechendes Ziel wurde im Vorfeld vom Deutschen Turner-Bund (DTB) jedoch nicht ausgegeben.

Kevric war in ihren Vorbereitungen durch einen Trainerwechsel am Bundesstützpunkt in Stuttgart zurückgeworfen worden, der bedingt war durch die aufgekommen Vorwürfe ehemaliger Turnerinnen, die etwa körperlichen und mentalen Missbrauch im Training angeprangert hatten. Lange schien sogar Kevrics EM-Teilnahme offen. Im März wurde die US-Amerikanerin Aimee Boorman als ihre neue Trainerin präsentiert, bei der EM wird Kevric jedoch von Boormans Landsfrau LaPrise Harris-Williams betreut, weil Boorman selbst aus Termingründen in den USA weilt.

In Leipzig wird Kevric als eine von zwei Frauen im Mehrkampf turnen, kündigte Wiersma an. Vor der Qualifikation am Montag sagte der Coach, dass er sich auf Kevrics „bestmögliche Performance“ freue. „Dann sehen wir, was danach passiert.“ Bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 hatte Kevric am Stufenbarren Rang sechs und im Mehrkampf Rang acht belegt.