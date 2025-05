MotoGP-Weltmeister Martín will Aprilia schon wieder verlassen

MotoGP-Weltmeister Jorge Martín will seinen Vertrag mit Aprilia am Ende des Jahres nach nur einer Saison auflösen. Dazu will der Spanier eine Klausel in seinem Vertrag nutzen, die es ihm erlaube, vorzeitig zu wechseln, falls er nach sechs Rennen nicht mehr um den Titel in der Motorrad-Königsklasse kämpfen kann. Nach sieben WM-Wochenenden steht er auch durch Verletzungen bei null Punkten.