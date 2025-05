Nach Mixed-Gold: Pause für Schönmaier im Mehrkampf

SID 29.05.2025 • 12:10 Uhr Die 19-Jährige soll sich auf das Sprungfinale am Freitag konzentrieren. Für sie kommt ein anderes Talent zum Einsatz.

Karina Schönmaier bekommt nach der überraschenden Goldmedaille im Mixed-Wettbewerb der Turn-EM in Leipzig eine Pause. Für die 19-Jährige, die als Medaillenkandidatin im Sprungfinale am Freitag (16.35 Uhr) gilt, startet Janoah Müller in der Mehrkampf-Entscheidung am Donnerstag (ab 14.00 Uhr). Gesetzt und mit Hoffnungen auf das Podest turnt Helen Kevric (17) im Mehrkampf.

{ "placeholderType": "MREC" }

Schönmaier könne „sich so auf die Regeneration fokussieren“, erklärte Frauen-Cheftrainer Gerben Wiersma. Eine Teilnahme am Mehrkampf wäre für die Athletin laut des Coaches mit Blick auf das Sprungfinale am Freitag „wahrscheinlich zu viel“ gewesen.