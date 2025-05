Nach Verletzung bei EM: Turnerin Kevric erfolgreich operiert

Die deutsche Turnerin Helen Kevric ist nach ihrer am Donnerstag erlittenen Verletzung bei der Heim-EM in Leipzig erfolgreich operiert worden. Dies teilte der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Freitagabend mit. Bei der OP in Stuttgart sei „der gerissene Streckapparat des Kniegelenkes wiederhergestellt und ein kleiner Knochen refixiert“ worden, heißt es vom Verband, schon jetzt sei die 17-Jährige „auf dem Weg der Besserung“. Eine Prognose zur voraussichtlichen Dauer der nun anstehenden Trainings- und Wettkampfpause gab es vom DTB zunächst nicht.