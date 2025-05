"Neues Kapitel": Turn-Rekordmeisterin Seitz beendet Karriere

Die EM in der Leipziger Messehalle hätte ihr letzter Aufritt auf der großen Turn-Bühne werden sollen. Doch eine Schulterverletzung bremste die Europameisterin von 2022 aus. „Ich bin so wahnsinnig dankbar“, sagte Seitz.

Die Stuttgarterin turnte bereits 2009 im Alter von 15 Jahren bei den Weltmeisterschaften in London, 2011 sicherte sie sich bei der EM in Berlin im Mehrkampf Silber. Insgesamt gewann die Expertin am Stufenbarren vier EM- und eine WM-Medaille und nahm an drei Olympischen Spielen teil. Mit 26 Meistertiteln ist sie Rekordtitelträgerin im deutschen Frauenturnen.