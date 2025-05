Premiere für den neuen Achter: "Wollen sehen, wo wir stehen"

Mit fünf Neuen an Bord geht der Deutschland-Achter bei der Ruder-EM in Plowdiw an den Start, die Premiere ist eine echte Standortbestimmung. "Wir haben gute Fortschritte gemacht. Jetzt wollen wir sehen, wo wir im Vergleich zu den anderen Nationen stehen", sagte Team-Mitglied Olaf Roggensack zur Vorbereitung auf die erste internationale Regatta mit der veränderten Besetzung. Die Mannschaft hoffe "immer auf eine Medaille, es ist alles möglich, aber wir konzentrieren uns darauf, unsere beste Leistung abzuliefern – alles weitere wird sich dann ergeben".

In der vergangenen Woche war das umgebaute Flaggschiff in Dortmund präsentiert worden. Paul Klapperich, Tobias Strangemann, Julius Christ, Sönke Kruse und Theis Hagemeister als Schlagmann ergänzen die Crew um Roggensack, Mattes Schönherr, Benedict Eggeling und Steuermann Jonas Wiesen. In Bulgarien trifft der Deutschland-Achter auf sechs Gegner, darunter auch die großen Konkurrenten der vergangenen Jahre: Großbritannien und Niederlande. Los geht es mit dem Vorlauf am Donnerstag (ab 15.14 Uhr), das A-Finale findet am Sonntag statt (12.28 Uhr).