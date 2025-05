RSG-EM: Varfolomeev führt deutsches Einzelteam an

Olympiasiegerin Darja Varfolomeev führt das deutsche Aufgebot bei den Europameisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik an. Die 18-Jährige wurde vom Deutschen Turnerbund (DTB) als eine von drei Einzelathletinnen für die Wettkämpfe in Tallinn/Estland Anfang Juni nominiert. Varfolomeev, die drei Geräte turnen soll, geht nach dem Mehrkampf-Triumph in Paris als Favoritin in ihre Wettkämpfe.