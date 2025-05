Ruder-EM: Deutschland-Achter greift nach Medaille

Der neu formierte Deutschland-Achter hat bei der Ruder-EM im bulgarischen Plowdiw das Finale erreicht und dabei ein Zeichen der Stärke an die Konkurrenz geschickt. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) gewann am Donnerstag den Vorlauf in 5:18,79 Minuten vor Olympiasieger Großbritannien. Das Medaillenrennen findet am Sonntag (11.28 Uhr) statt.