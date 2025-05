Ruder-EM: Föster scheidet im Halbfinale aus

Alexandra Föster fährt in diesem Jahr nicht um die Medaillen bei der Ruder-EM. Die Vize-Europameisterin des Vorjahres schied im bulgarischen Plowdiw im Einer-Halbfinale am Freitag als Letzte ihres Rennens aus. Schon im Vorlauf hatte die 23-Jährige aus Meschede Probleme gehabt und sich nur über die Zeit für die nächste Runde qualifiziert.

Marc Weber (Marburg), nach der Absage von Olympiasieger Oliver Zeidler der deutsche Vertreter im Einer, schaffte dagegen als Dritter in seinem Halbfinale den Sprung in den Endlauf der besten sechs am Sonntag (10.58 Uhr). Zeidler konzentriert sich derzeit auf sein Studium. Sportliche Höhepunkte in diesem Jahr sind für ihn die WM im September in Shanghai und die prestigeträchtige Henley-Regatta in London. „Mehr geht leider nicht“, sagte der 28-Jährige.