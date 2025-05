Schach-Star Carlsen wird Vater

Magnus Carlsen war von 2013 bis 2023 Schach-Weltmeister. Dann gab er den Titel ab, offensichtlich war ihm die klassische Variante zu fad geworden. Mittlerweile spielt er zumeist online oder Blitz-Varianten. In der Schach-Bundesliga trat er in der abgelaufenen Saison zweimal für den FC St. Pauli an.