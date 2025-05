Snooker-WM: Ein Nationalheld mit Makel

Zhao Xintong steht vor dem größten Erfolg seiner Karriere. Der Snooker-Star hat den Einzug ins WM-Finale geschafft und führt vor den beiden entscheidenden Sessions am Montag mit 11:7 . Der 28-Jährige sorgt in seiner Heimat für einen Riesen-Boom. Doch der Chinese hat eine dunkle Vergangenheit.

Zhao Xintong fast unschlagbar

Der Grund war ein Match-Fixing-Skandal. Der Chinese gab zu, bei zwei manipulierten Partien eines Kollegen involviert gewesen zu sein und zudem selbst auf Spiele gewettet zu haben. Zu jener Zeit entwickelte sich Xintong zu einem Star in der Szene sowie in seinem Heimatland. Dementsprechend hinterließ der Skandal in China tiefe Risse, denn das Vertrauen in den Snookersport war massiv erschüttert.