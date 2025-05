Snooker-WM: O'Sullivan und Zhao zunächst gleichauf

In Sheffield geht es beim Stand von 4:4 in die Entscheidung am Freitag.

O’Sullivan, der in diesem Jahr nach seinem achten WM-Titel greift und damit zum alleinigen Rekordhalter der Modern Era aufsteigen würde, hatte vor seinem Halbfinalduell mit seiner Turnierleistung gehadert. „Ich spiele schrecklich und mein Queue fühlt sich schrecklich an, aber ich bin immer noch hier“, sagte er nach seinem Viertelfinalerfolg am Mittwoch der BBC: „Ich werde mit dem, was ich bisher gemacht habe, nicht davonkommen. Schlechter kann ich nicht werden, wenn man so will.“