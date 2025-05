Sportartikelbranche macht sich gegen Bewegungsmangel stark

Die Bekämpfung dieser Krise werde "bis 2030 voraussichtlich 300 Milliarden Dollar kosten", heißt es im WFSGI-Bericht ("Moving the World Toward an Active Future"), der im Rahmen der Weltgesundheitsversammlung in Genf präsentiert wurde. An der Veranstaltung, die vom Weltverband ausgerichtet wurde, nahmen Vertreter seiner Mitglieder, der Weltgesundheitsorganisation (WHO), des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), des Beratenden Ausschusses der Wirtschaft bei der OECD (BIAC), des Weltwirtschaftsforums (WEF) und von Gesundheitsministerien aus aller Welt teil.