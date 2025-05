SPORTS20-Forum formuliert Forderungen an G20-Länder

Die deutsche Initiative SPORTS20 hat im Anschluss an das Sport- und Nachhaltigkeitsforum in Kapstadt Forderungen an die G20-Staaten gerichtet. Zentrale Wünsche, auf die sich das Forum einigte, seien "die Förderung von Chancengleichheit durch gezielte Investitionen im Sport, die Verankerung von Nachhaltigkeit als zentrales Leitprinzip für Sportverbände durch klare regulatorische Vorgaben, sowie der Abbau umweltschädlicher Subventionen zugunsten grüner Innovationen", heißt es in einer Mitteilung.