Test Cricket: Indiens Kohli tritt zurück

Der indische Superstar Virat Kohli hat seinen sofortigen Rücktritt im Format Test Cricket angekündigt. "Es fällt mir nicht leicht, mich von diesem Format zu trennen - aber es fühlt sich richtig an", schrieb der 36-Jährige am Montag bei Instagram: "Ich habe alles gegeben, was ich hatte, und es hat mir so viel mehr zurückgegeben, als ich mir hätte erhoffen können."