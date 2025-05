Überraschung! Gold für deutsches Mixed bei der Turn-EM

Timo Eder und Karina Schönmaier fassten sich ungläubig an den Kopf und umarmten sich dann fest: Das deutsche Mixed-Team hat bei der Turn-EM in Leipzig überraschend Gold gewonnen.

Großer Jubel in Leipzig

Eder und Schönmaier, die schon beim überraschenden Team-Silber der Frauen so überzeugt hatte, vertrauten am Mittwoch in der Leipziger Messe zunächst auf ihre Bodenübungen, um den Einzug unter die besten Acht zu schaffen. Dies gelang den beiden 19-Jährigen, die danach am Barren und am Sprung beeindruckend nachlegten.