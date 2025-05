Turner Toba holt zum Karriereende EM-Silber am Reck

Turner Andreas Toba hat im letzten Wettkampf seiner Karriere bei der Heim-EM in Leipzig überraschend die Silbermedaille am Reck gewonnen. Der 34-Jährige musste sich mit 14,000 Punkten nur Robert Tvorogal (Litauen/14,300) geschlagen geben. Dritter wurde Anthony Mansard aus Frankreich (13,966). Nach seiner Abschiedsvorstellung ließ sich der Hannoveraner in der Messehalle 1 gebührend feiern.

Toba blickt auf eine bewegte Karriere zurück, unter anderem nahm er an vier Olympischen Spielen teil. Bei den Spielen 2016 in Rio verdiente er sich den Spitznamen „Hero de Janeiro“, weil er trotz eines kurz zuvor erlittenen Kreuzbandrisses seine Übung am Pauschenpferd turnte und der deutschen Männermannschaft so den Einzug ins Teamfinale sicherte. 2021 gewann Toba bei der EM in Basel Silber am Reck. Künftig wird er als Stützpunkttrainer in Hannover arbeiten.