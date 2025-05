Unbekannte Dopingsünder: NADA-Vorgehen sorgt für Irritationen

In einer Reaktion auf die Veröffentlichung der Sportschau erläuterte die NADA am Sonntagabend in einem selbst deklarierten "Faktencheck" die Beweggründe für ihr Vorgehen. Soweit sie "bis zur abschließenden Klärung des Sachverhalts und trotz der deutlichen Rechtsauffassung der Datenschutzbehörden an einer systematischen Veröffentlichung von Sanktionsentscheidungen im Internet festhalte würde, ist die NADA aufgrund rechtswidrigen Verhaltens offensichtlich einem hohen Haftungs- und Regressrisiko ausgesetzt".