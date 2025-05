Unfall beim Suzuka-Test: Horror-Sturz vor 8-Stunden-Rennen

Der italienische MotoGP-Pilot Luca Marini hat sich bei einem Test für das 8-Stunden-Rennen von Suzuka am Mittwoch schwer verletzt. Der 27-Jährige und derzeit 13. der MotoGP-Gesamtwertung stürzte am zweiten Testtag auf dem Suzuka-Circuit in Japan und zog sich dabei mehrere Blessuren zu.