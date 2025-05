USA: Williams in olympische Hall of Fame aufgenommen

Tennis-Ikone Serena Williams wird in die Hall of Fame des US-amerikanischen Olympischen und Paralympischen Komitees aufgenommen. Die viermalige Olympiasiegerin ist eine von insgesamt 14 Personen und Mannschaften, der diese Ehre in diesem Jahr zuteil wird. So sind unter anderem noch Sprint-Königin Allyson Felix, Ski-Star Bode Miller oder der frühere Basketball-Trainer Mike Krzyzewski Teil der "Class of 2025".