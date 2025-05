Wasserball: Hannover erneut deutscher Meister

Auch im dritten Finalspiel ließen die Hannoveraner keine Zweifel an der Mission Titelverteidigung aufkommen.

Die Wasserballer von Waspo 98 Hannover haben sich erneut zum Meister in der Deutschen Wasserball Liga (DWL) gekrönt. Der Titelverteidiger setzte sich am Samstagabend mit 12:7 gegen die Wasserfreunde Spandau 04 durch, damit verwandelten die Niedersachsen in der Best-of-five-Serie gleich ihren ersten Matchball zum 3:0.