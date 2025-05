Wasserspringen: Hentschel/Sanchez holen Gold

Die Wasserspringer Lena Hentschel und Luis Avila Sanchez haben dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) am zweiten Tag der Europameisterschaften in Belek die erste Goldmedaille beschert. Im Mixed-Synchronwettbewerb von 3-m-Brett setzten sich die Vereinskollegen vom Berliner TSC mit 289,74 Punkten hauchdünn vor Chiara Pellacani und Matteo Santoro aus Italien (289,71) durch, Bronze ging an die Briten Desharne Bent-Ashmeil und Ben Cutmore (271,80).