Wesemann holt in Belek viertes EM-Edelmetall

Der Hallenser Moritz Wesemann gewinnt bei der EM in Belek zum Abschluss noch einmal Bronze. Der DSV schließt die Titelkämpfe damit mit zwölf Medaillen ab.

Wasserspringer Moritz Wesemann hat zum Abschluss der EM in Belek seine vierte Medaille gewonnen. Der 23-Jährige vom SV Halle sicherte sich am Mittwoch im Finale vom 3-m-Brett Bronze und komplettierte damit seinen persönlichen Medaillensatz, er avancierte zum erfolgreichsten männlichen Teilnehmer der Titelkämpfe in der Türkei.