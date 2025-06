100 Millionen Euro mehr für den Sport ab 2026

Schenderlein ergänzte mit Blick auf die Beteiligung des Sports am Sondervermögen: „Zusammen mit den im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und den im Sondervermögen der Bundesregierung für die Länder in Höhe von 100 Milliarden Euro vorgesehenen Mitteln wird ein starkes Zeichen für die Sport-Infrastruktur Deutschlands in den kommenden Jahren gesetzt.“ Diese Mittel verschafften „den Spielraum, um die notwendigen Investitionen in Sportanlagen und Schwimmbäder anzugehen“.