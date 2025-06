Auch in Mugello: Márquez vor Márquez

Der einstige Serien-Weltmeister Marc Márquez strebt in der Motorrad-Königsklasse seinem ersten Titel seit sechs Jahren entgegen - und wird dabei weiterhin nur von seinem jüngeren Bruder wirklich gefordert. Der 32-Jährige gewann am Samstag den MotoGP-Sprint beim Rennwochenende in Mugello. Zweiter wurde Álex Márquez (29/beide Ducati), es bleibt damit dabei: Jedes der nun bereits neun Kurzrennen dieser Saison wurde von einem der Márquez-Brüder gewonnen.

Beide feierten damit bereits den elften Doppelsieg der Saison in Sprints und Hauptrennen. Für Bagnaia riss indes eine kleine Serie: In den vergangenen beiden Jahren hatte er beim Heimspiel in Mugello stets sowohl den Sprint als auch das Rennen gewonnen. Am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) steigt in der Toskana noch der neunte Grand Prix der Saison.