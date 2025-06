Basecap der White Sox: Papst Leo XIV. bekennt Farbe

Kurz vor dem Spiel der Sox gegen die Houston Astros sorgte der 69-Jährige mit der Kopfbedeckung, die seit den 1990er-Jahren auch als Symbol des Hip Hop gilt, für Freude im Team. "Das ist echt cool", sagte Rookie Grant Taylor: "Weltweit wächst Baseball stark, aber in Europa ist es nicht so stark. Wenn er also im Vatikan eine White-Sox-Cap trägt, werden sie vielleicht alle White-Sox-Fans."

Manager Will Venable ergänzte angesichts der sportlichen Dauerkrise: "Es ist großartig. Ich liebe die Unterstützung. Sie ist notwendig." Päpstlicher Beistand hin oder her - Chicago kassierte die nächste Niederlage. Gegen Houston gab es ein 2:10, die White Sox bleiben somit das schlechteste Team der Major League Baseball (MLB).

Am Samstag findet im Rate Field eine Feier zu Ehren des in Chicago geborenen Papstes statt. Dann soll sich Papst Leo XIV. auch in einer Videobotschaft an die Jugend der Welt wenden. Im Mai wurde ihm bereits ein Gemälde an dem Sitzplatz im Stadion gewidmet, wo er 2005 ein Spiel verfolgt hatte.