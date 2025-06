Basketball: Ulm vergibt ersten Matchball

Ex-Meister ratiopharm Ulm hat im Playoff-Halbfinale der Basketball-Bundesliga seinen ersten Matchball vergeben. Im vierten Spiel der Best-of-five-Serie bei den FIT/One Würzburg Baskets verpassten die Schwaben mit 77:78 (41:44) den entscheidenden dritten Sieg zum Einzug in die Finals. Die Entscheidung fällt nun am Donnerstag im fünften Duell in Ulm.

Die Gäste lagen nur in den Anfangsminuten mit vier Punkten vorn, danach agierten die Gastgeber stärker und zogen vor der Pause zwischenzeitlich auf acht Punkte davon. Die Mannschaft von Baskets-Coach Saso Filipovski blieb in der zweiten Spielhälfte zunächst noch weiter in Führung, doch die Gäste kamen immer näher heran und glichen am Ende des dritten Viertels aus.