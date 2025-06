Bis zum 31. Juli: Bouffier verlängert als DOSB-Vorstand

Bouffier trat seinen Posten als „Vorstand mit besonderen Aufgaben“ am 1. Januar an - für ein halbes Jahr, wie es zunächst hieß. Der CDU-Mann sollte, während im Hintergrund die Suche nach einem neuen dauerhaften Vorstandsvorsitzenden lief, unter anderem seine Kontakte in die Politik spielen lassen und sich für die Interessen des organisierten Sports in Berlin starkmachen.