DTB-Präsident Hölzl zieht positive Turnfestbilanz

Die weltweit größte Breitensportveranstaltung in Leipzig begeisterte das Publikum und die Mitwirkende.

Alfons Hölzl, Präsident des Deutschen Turner-Bundes (DTB), hat eine positive Bilanz des Internationalen Deutschen Turnfestes gezogen. „Die Tage in Leipzig waren ein Spiegelbild des Verbandes mit vielen positiven Erfahrungen, die einen Mehrwert für unsere Vereinskultur darstellen“, sagte der Präsident des zweitgrößten deutschen Sportfachverbandes zum Abschluss der fünftägigen Veranstaltung, an der sich 80.000 Menschen aktiv beteiligten.

Parallel zur größten Breitensportveranstaltung weltweit hatten die Europameisterschaften im Kunstturnen an gleicher Stelle stattgefunden, ein Novum in der Turnfestgeschichte. Dabei holten das deutsche Mixed-Team, die Chemnitzerin Karina Schönmaier beim Sprung sowie Nils Dunkel aus Halle am Barren jeweils die Goldmedaille.