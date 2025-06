Fechten: Degen-Team verpasst EM-Medaille knapp

Die deutschen Fechter haben bei den Europameisterschaften in Genua eine weitere Medaille nur knapp verpasst. Das Degen-Team der Männer musste sich am Mittwoch im Gefecht um Bronze dem Gastgeber und Vorjahreszweiten Italien mit 28:40 geschlagen geben. Damit bleibt die Bronzemedaille von Frederic Kindler (Dormagen) mit dem Säbel zum Turnierauftakt am vergangenen Samstag der bislang einzige deutsche Podestplatz.