Fechten: EM als nächster Schritt im Umbruch

Die deutschen Fechter wollen die anstehenden Europameisterschaften als nächsten Schritt der Neuausrichtung nutzen. „Wir haben seit Paris einige Veränderungen in den Trainerteams vorgenommen, befinden uns aber noch immer in einer Phase des Umbruchs“, sagte Sportdirektor Tobias Kirch vom Deutschen Fechter-Bund (DFB) vor der am Samstag beginnenden EM in Genua (bis 19. Juni).