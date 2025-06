Kanu-EM: Enttäuschungen durch beide Kajak-Vierer

Das favorisierte Männer-Quartett mit Max Rendschmidt verpasste als Olympiasieger und Weltmeister beim Sieg des ungarischen Bootes auf Platz vier unerwartet sogar das Podest. Die Frauen holten ein Jahr nach Olympia-Silber in leicht veränderter Zusammensetzung mit fast einer Sekunde Rückstand auf die ungarischen Gewinnerinnen immerhin Bronze.

In den Canadier-Endläufen kamen David Töpel über 200 m sowie David Bauschke nur unter ferner liefen ins Ziel. In den weiteren Finals hat der DKV im Verlauf des Samstags sowie am Sonntag noch insgesamt vier Medaillenchancen.