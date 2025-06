Kanu-EM: Vierer der Frauen ebenfalls im Finale

Gegenüber der olympischen Silbermedaille in Paris rückte Spielhagen neu ins Boot für Sarah Brüßler, dazu vertritt in Racice Diederichs die erkrankte Jule Hake. Der Vierer der Männer hatte am Donnerstag mit einem Vorlaufsieg das Direktticket für den Endlauf am Samstag (12.05 Uhr) gelöst. Dort ist das Quartett um Schlagmann Max Rendschmidt, Max Lemke, Jacob Schopf und Anton Winkelmann nach den Triumphen von Tokio und Paris sowie WM-Gold in Duisburg der Topfavorit.