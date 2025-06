Kanu-Vierer souverän ins EM-Finale

Der deutsche Kajak-Vierer hat nach seinem Gold-Coup von Paris auch bei der EM in Rasice ohne Mühe das Finale erreicht. Schlagmann Max Rendschmidt, Max Lemke, Jacob Schopf und der nach Olympia neu hinzugekommene Anton Winkelmann gewannen ihren Vorlauf vor Ungarn sowie Spanien und lösten souverän das Direktticket für den Endlauf am Samstag (12.05 Uhr). Dort ist das Quartett nach den Triumphen von Tokio und Paris sowie WM-Gold in Duisburg der Topfavorit.