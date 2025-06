Kanuslalom: Funk beim Weltcup-Auftakt Vierte

Europameisterin Ricarda Funk hat beim Weltcup-Auftakt der Slalomkanuten in La Seu d’Urgell nur knapp einen Podiumsplatz verpasst. Funk (33), die im Vormonat auf der Olympia-Strecke von Paris zum vierten Mal EM-Gold geholt hatte, belegte am Freitag im Kajak-Einer den vierten Platz. Der Sieg in den spanischen Pyrenäen ging an die Slowakin Sona Stanovska.