MotoGP: Doppelsieg für die Márquez-Brüder

Der WM-Kampf in der MotoGP bleibt eine Familienangelegenheit. Der sechsmalige Königsklassenchampion Marc Márquez gewann den achten WM-Lauf in Aragón/Spanien vor seinem jüngeren Bruder Álex, in der Gesamtwertung distanzierten die beiden Ducati-Piloten damit die Verfolger weiter - und feierten ihren zehnten Doppelerfolg des Jahres (Sprints und Hauptrennen) beim Heim-Grand-Prix tanzend und mit La Ola vor ihrer eigenen Fantribüne entlang der Strecke in Alcañiz.