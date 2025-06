Rhine-Ruhr University Games: Deutschland mit Rekordaufgebot

Der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband (adh) schickt ein Rekordaufgebot in die Rhine-Ruhr FISU World University Games (16. bis 27. Juli). 305 Athletinnen und Athleten sowie 177 offizielle Delegationsmitglieder wurden am Mittwoch für die Wettbewerbe in Bochum, Duisburg, Essen, Mülheim an der Ruhr, Hagen sowie Berlin nominiert.