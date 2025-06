RSG-EM: Varfolomeev Fünfte im Reifen-Einzel

Darja Varfolomeev verpasst ihr zweites Edelmetall bei dieser EM - eine weitere Chance hat sie am Sonntag aber noch.

Darja Varfolomeev verpasst ihr zweites Edelmetall bei dieser EM - eine weitere Chance hat sie am Sonntag aber noch.

Olympiasiegerin Darja Varfolomeev hat im Einzel-Finale mit dem Reifen bei der EM der Rhythmischen Sportgymnastik in Tallinn eine Podestplatzierung verpasst. Die 18-Jährige belegte mit 29,400 Punkten Rang fünf und verfehlte eine Medaille deutlich. Europameisterin wurde die Bulgarin Stilijana Nikolowa (30,300) vor der Italienerin Sofia Raffaeli (30,050) und der ukrainischen Mehrkampf-Europameisterin Taisiia Onofriichuk (29,850).

Im Band-Finale (ab 12.20 Uhr) hat Varfolomeev noch die Chance auf ihren dritten EM-Titel in dieser Disziplin nach 2023 und 2024. Am Samstag im Mehrkampf hatte sie Bronze gewonnen .

Die Schülerin hatte bei ihrer neuen, anspruchsvollen Reifenübung, die sie zu einem Remix von „Lovely“ von Billie Eilish zeigte, zu Beginn kleine Schwierigkeiten, die sich auf die Bewertung auswirkten. Auch wenn sie die Kür danach fehlerfrei bewältigte, kam Varfolomeev nicht über Rang fünf hinaus. Die Bulgarin Nikolowa trat als letzte an und setzte sich mit einer fehlerfreien und sehr anspruchsvollen Kür an die Spitze.

Für den Deutschen Turner-Bund (DTB) gehen am Sonntag neben Varfolomeev noch Anastasia Simakova mit dem Ball sowie EM-Debütantin Lada Pusch im Finale mit den Keulen an den Start. Im August finden in Rio de Janeiro die Weltmeisterschaften statt.